El Departamento de Justicia de EEUU debatirá sobre la protección del consumidor en redes sociales

Publicado 25/09/2018 7:30:36 CET

WASHINGTON, 25 Sep. (Reuters/EP) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que realizará una "audiencia" con funcionarios de más de una decena de estados este martes para analizar la protección del consumidor y la industria tecnológica.

La reunión, anunciada por primera vez el 5 de septiembre, fue convocada por el fiscal general Jeff Sessions, para analizar si las empresas de medios sociales reprimieron intencionalmente "el libre intercambio de ideas".

Sessions se reunirá con abogados y representantes de California, Louisiana, Missouir, Nebraska y Texas, entre otros, según un funcionario del Departamento de Justicia, que no ha querido ser identificado.

Se espera que la reunión se centre en empresas como Facebook Inc, Twitter Inc y el propietario de Google Alphabet Inc, que han sido acusados por algunos conservadores de tratar de excluir sus ideas, algo que las empresas han negado.

Hasta el lunes, dos personas familiarizadas con la reunión han señalado que aún no habían visto una agenda para celebrarla. El viernes una persona familiarizada con el asunto señaló que el Departamento de Justicia estaba considerando retrasar la reunión.

El Departamento de Justicia dejo previamente que había invitado a un grupo bipartidista de 24 fiscales generales estatales a asistir a la reunión del 25 de septiembre.

El fiscal general de Texas, Ken Paxto, dijo que le preocupa la suspensión de las ideas conservadoras en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Un portavoz del fiscal general de California Xavier Becerra señaló que espera una reunión "reflexiva".

El representante Greg Walden, presidente de la comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes afirmó en una audiencia este mes que Twitter *cometió "errores" que, según Walden, minimizaron la presencia republicana en su página, una práctica que los conversadores han etiquetado como "prohibición de las sombras".

El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, contestó en la audiencia que algunos algoritmos de la plataforma habían sido cambiados para solucionar el problema.