Derecha y centroderecha francesas conservan su mayoría en elecciones parciales al Senado y la ultraderecha forma grupo

Archivo - Votación en el Senado de Francia - PsnewZ / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido de derecha Los Republicanos y la centroderechista Unión Centrista han cumplido con las expectativas y se han hecho con la victoria en las elecciones parciales al Senado francés disputadas este domingo, logrando conservar según los resultados provisionales su mayoría en una cámara en la que el Partido Socialista se mantiene a priori como segunda fuerza y donde la ultraderechista Agrupación Nacional ha conseguido formar grupo por primera vez y La Francia Insumisa, de izquierda, ha logrado representación.

Por una parte, Los Republicanos han perdido varios escaños con respecto a los 131 que tenían hasta estos comicios, en los que el electorado galo escoge 178 de los 348 senadores de la cámara, algo más de la mitad, aunque, según las proyecciones a partir de los resultados provisionales, se mantendría como primera fuerza, ha recogido el portal de noticias France Info.

"Alrededor de 125" escaños es la estimación que el senador de la formación Max Brisson ha realizado en declaraciones al citado medio. Entre esos representantes se encuentra el candidato republicano a la Presidencia, Bruno Retailleau, y el presidente de su grupo parlamentario en el Senado, Mathieu Darnaud.

Así, el actual presidente del Senado, Gérard Larcher, podrá mantener su cargo al presentarse a la reelección, ya que las proyecciones sitúan a su aliado en la cámara Unión Centrista en torno a los 60 escaños, cifra similar a los 59 que sostenía hasta ahora. De este modo, la derecha y el centroderecha conservarían la clara mayoría que ostentan desde 2014.

Con todo, en segundo lugar aparecería en principio el Partido Socialista, que, con 64 escaños hasta este domingo, ha sufrido pérdidas y avances que podrían dejarlo en la misma posición, aunque la reducida diferencia con la Unión Centrista hace que la confirmación de ello penda de los resultados finales, previstos para este lunes.

A su vez, Los Verdes han perdido dos escaños de los 16 que tenían. Se trata de sus senadores por Gironda y Alsacia, de cuyas capitales, Burdeos y Estrasburgo, perdió sendas alcaldías en las elecciones locales de marzo de este mismo 2026.

AGRUPACIÓN NACIONAL FORMARÁ GRUPO CON LA UDR

Paralelamente, la Agrupación Nacional ha logrado formar grupo por primera vez al enviar al Senado junto a sus socios de la Unión de la Derecha por la República (UDR) a once parlamentarios, incluida la diputada y vicepresidenta del partido de Marine Le Pen, Edwige Díaz.

Al hilo, la propia Le Pen ha valorado en redes sociales que "se trata de una victoria histórica y de un hito importante que se ha alcanzado con la constitución, por primera vez, de un grupo en el Senado", afirmando así que "los resultados superan con creces" sus expectativas.

"Junto con nuestros aliados de la UDR, nuestros senadores serán un enlace esencial en la campaña presidencial para transmitir y defender la voz de los territorios y volver a situarlos, dentro de unos meses, en el centro de las prioridades y las políticas públicas", ha apostillado.

La conformación de la Cámara Alta la cierra La Francia Insumisa (LFI), que ha logrado la entrada de Gabriel Amard, yerno del líder de la formación, Jean-Luc Mélenchon, que ha considerado la noticia un "feliz augurio para 2027", año en el que tendrán lugar las elecciones presidenciales a las que se presenta.