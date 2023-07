DeSantis deja la puerta abierta a un hipotético indulto a Trump si es condenado y él es proclamado presidente de EEUU

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Florida y candidato a las primaras republicanas, Ron DeSantis, ha señalado que, si es elegido presidente de Estados Unidos y la Justicia finalmente condena al expresidente y también candidato republicano, Donald Trump, probablemente le indultase.

"Haré lo correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un expresidente de casi 80 años vaya a prisión. No parece que sea algo bueno", ha manifestado DeSantis durante una entrevista en un podcast y recogida por el portal de noticias The Hill.

DeSantis ha comparado esta hipotética situación con lo ocurrido a finales en la década de los 70, cuando el presidente Gerald Ford indultó a su predecesor en el cargo, Richard Nixon, por el caso 'Watergate', un escándalo político de robo de documentos.

De acuerdo con el gobernador de Florida, la decisión de Ford provocó malestar entre la sociedad y la oposición política, sin embargo permitió que el país avanzara. "El país quiere un nuevo comienzo", ha apuntado DeSantis.

Estas declaraciones de DeSantis, principal rival de Trump para liderar las aspiraciones republicanas a la Casa Blanca, se dan en un momento en que el expresidente podría enfrentarse a cargos adicionales por su rol en el asalto al Capitolio de enero de 2021.

Además, Trump tiene abiertas otras varias causas, incluido un supuesto caso de soborno a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y otro por retención deliberada de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.