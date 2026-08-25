Detenido en el sur de Colombia uno de los líderes de las disidencias de 'Calarcá'

Archivo - Efectivos militares desplegados en el Valle del Cauca, en Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este martes la detención de alias 'Cheo', uno de los líderes del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), en el departamento del Huila, en el sur del país.

El mandatario ha indicado en sus redes sociales que el detenido es un hombre identificado como Eliseo Ninco Páez, alias 'Cheo', y que se desempeñaba como el "cabecilla logístico del frente Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño", una disidencia de las FARC encabezada por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarca'.

Esta estructura forma parte a su vez del EBMG y opera princpalmente en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Huila.

La detención ha tenido lugar en el muncipio de Neiva, en este último departamento, y responde a una "orden judicial", ha incidido De la Espriella.

El hombre está acusado del suministro de armas, extorsión y "participar en acciones contra" civiles y el Ejército colombiano, "incluyendo el lanzamiento de artefactos explosivos contra establecimientos comerciales". "Era requerido por secuestro simple, hurto calificado y agravado, y tráfico y porte de armas de fuego y municiones", ha precisado.

El presidente ha vuelto a asegurar que "en Colombia no habrá territorio seguro para los criminales". "Que les quede claro: los vamos a buscar, capturar y llevar ante la justicia dondequiera que estén", ha zanjado.

El dirigente elevó este lunes a más de 1.500 los detenidos en operaciones contra grupos paramilitares y el narcotráfico desde que tomase posesión del cargo el pasado 7 de agosto.