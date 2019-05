Dimite un aliado de Salvini tras ser condenado por malversación

Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA / DPA

Publicado 30/05/2019 15:31:50 CET

El viceministro de Transporte entrega su dimisión a Salvini, que pone en tela de juicio su condena

ROMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El viceministro de Transporte de Italia, Edoardo Rixi, ha presentado este jueves su dimisión después de que un tribunal de Génova le haya condenado a tres años y cinco meses de cárcel por malversación, poniendo fin así a una polémica que ha enfrentado a los dos socios de coalición, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas (M5S).

Rixi, un estrecho aliado del líder de la Liga, Matteo Salvini, estaba siendo juzgado junto a otros 21 consejeros y exconsejeros de la región de Liguria, en el norte, por cobrar como gastos comidas y viajes privados entre 2010 y 2012.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ha decretado la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida y la incautación de bienes al dirigente de la Liga por valor de más de 58.800 euros. La sentencia no es firme y puede ser apelada por Rixi, que ha negado haber actuado de forma indebida.

Inmediatamente después de conocerse el fallo, desde el M5S han reclamado su salida, algo a lo que Salvini se había mostrado reticente. "El contrato de gobierno habla claro y estamos seguros de que la Liga lo respetará", ha señalado el partido que lidera Luigi di Maio.

A su vez, Rixi, que ha dicho que está "tranquilo" y que en todo momento ha actuado "por el bien de los italianos", ha anunciado su dimisión. "Cuento con la absolución porque nunca he cometido ningún delito pero por el amor que profeso a Italia y para no crear problemas en el Gobierno, ya he puesto en manos de Matteo Salvini mi dimisión", ha precisado.

El viceprimer ministro ministro del Interior ha aceptado la dimisión, en un gesto inusual, puesto que lo lógico habría sido que Rixi hubiera presentado su renuncia al primer ministro, Giuseppe Conte.

Salvini ha elogiado "el increíble trabajo" realizado por el ya viceministro y ha dejado claro que acepta su salida solo para proteger a él y a "la actividad de gobierno de los ataques y polémicas sin sentido".

En este sentido, el líder de la Liga ha decidido nombrar a Rixi como "responsable nacional de transportes e infraestructuras" del partido, "reconociendo su capacidad y honestidad absolutas". "Yo respeto las sentencias y cuento con una absolución al final del proceso", ha asegurado el viceprimer ministro, que sin embargo ha considerado "increíble" que haya traficantes de droga libres mientras se condena a alcaldes, administradores y parlamentarios "sin la más mínima prueba".

Conte, por su parte, ha agradecido a Rixi "la sensibilidad institucional manifestada" con su dimisión así como su desempeño, al tiempo que le ha trasladado su deseo de que "sus razones puedan prevalecer en las siguientes fases del juicio".