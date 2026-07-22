Dimite el fiscal general de Hungría en medio de la presión de Magyar para superar la era Orbán

Archivo - Un niño pequeño agita una bandera húngara durante el discurso del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la localidad de Ocsa, en el centro de Hungría. - Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Hungría, Gábor Bálint Nagy, ha presentado este miércoles su dimisión en un paso que enmarca en la protección de la institución de las luchas partidistas, una vez que el nuevo primer ministro, Peter Magyar, se fijó como objetivo su salida para dejar atrás la era de Viktor Orbán.

"La protección de la independencia y la autoridad del poder judicial, incluida la Fiscalía, es uno de los pilares de un sistema institucional democrático. La Fiscalía no puede convertirse en un instrumento de las luchas de los actores políticos ni en escenario de intereses políticos cotidianos o juegos de poder", ha afirmado Nagy en un comunicado en el que confirma su marcha, una vez ha presentado su renuncia a vicepresidente del Parlamento húngaro con fecha de 25 de agosto, cuando iba a expirar su mandato.

El fiscal general lamenta que la institución ha sido "objeto de una serie de ataques en mi contra", que considera que "exceden con creces los límites del debate público y profesional aceptable".

"El funcionamiento y la independencia del Ministerio Público no deben verse perjudicados bajo ninguna circunstancia por las luchas inmorales y con motivaciones políticas que se han desatado en torno al cargo. Ya no deseo formar parte de un conflicto que se ha generado a mi alrededor, basado en falsedades y con fines políticos, convirtiéndose en un medio para erosionar aún más la confianza institucional", ha indicado.

Así, ha defendido su profesionalidad durante su trayectoria y al frente del Ministerio Público. "Ni yo ni mis familiares hemos tenido vínculos con partidos políticos, y ostento el cargo de fiscal general desde hace poco más de un año", ha señalado.

"Resulta cada vez más frecuente que actores en procesos penales y abogados que actúan como representantes legales utilicen sus propios casos para lanzar ataques políticos contra ciertos actores del sistema judicial, incluida la Fiscalía", ha señalado, recalcando que esas declaraciones "ponen en peligro la autoridad de la Fiscalía" y vulneran su independencia.

En un mensaje a la clase política húngara, Nagy avisa del "mensaje sumamente negativo" que transmite que figuras públicas exijan la sustitución del fiscal general "porque los procesos penales en curso no se desarrollan como esperaban". "Todo esto conlleva que el fiscal general en funciones tema que, si su gestión no cumple con las expectativas de los políticos, se enfrente a su destitución", ha alertado, tras encuadrar su dimisión en un movimiento para "velar por los intereses de la Fiscalía".

REACCIÓN DE MAGYAR

La marcha de Nagy ha sido rápidamente aplaudida por el primer ministro tras incidir en que "el país se libera de otro títere de Orbán" y señalar que el fiscal general "estaba obstaculizando la transformación política".

Tras arrasar en las elecciones en abril, Magyar sostuvo que los altos cargos designados durante la etapa de Orbán debían abandonar sus puestos para facilitar la transición institucional.

En este sentido, dio un plazo hasta el 31 de mayo para que el presidente Tamas Sulyok y a responsables de instituciones como la Fiscalía presentaran su dimisión. El dirigente húngaro ha promovido una reforma exprés de la Constitución, que vio finalmente la luz en julio, para avanzar en la salida de estos altos cargos.