Dimite el presidente serbio, Aleksandar Vucic, paso previo para presentarse a primer ministro

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, presenta su dimisión - Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha presentado este domingo su dimisión para presentarse como candidato a primer ministro en las elecciones anticipadas previstas para el próximo 25 de octubre. Vucic lleva en el cargo desde 2017 y la Constitución le impide presentarse a un tercer mandato.

En su discurso de dimisión ha destacado los logros económicos como la reducción del paro, especialmente el juvenil, o la deuda pública. "Estoy especialmente orgulloso de los cientos de fábricas que se han abierto, más de 300.

Asimismo ha puesto en valor la construcción de 686 kilómetros de autovías desde 2012, mientras que en los 70 años anteriores se habían construido 596 kilómetros.

Vucic ha citado al británico Winston Churchill, quien vivió "una situación parecida a la que vivo yo esta noche": "Ha llegado la hora de tomar la decisión. La Historia nos enseña que el progreso no se consigue nunca por casualidad, sino tomando decisiones difíciles, anteponiendo la responsabilidad y la determinación para seguir adelante a la propia conciencia".

La dimisión viene acompañada de 49 indultos presidenciales, incluidos los de 23 estudiantes y simpatizantes de su partido condenados por hechos relacionados con los "terribles acontecimientos del último año y medio".

El presidente saliente será candidato al puesto de primer ministro por el conservador Partido Progresista de Serbia (SNS) en unas elecciones marcadas por las protestas estudiantiles y contra la corrupción. La jefatura del Estado recae ahora en la presidenta del Parlamento, Ana Brnabic, también del SNS.

El Ejecutivo serbio, encabezado por el primer ministro, Duro Macut, había solicitado a Vucic que disolviera la Asamblea Nacional de cara a la convocatoria de elecciones tras la reciente polémica por las críticas internacionales al funeral en honor del excomandante serbobosnio Ratko Mladic.

El SNS se enfrenta al partido liderado por estudiantes Lista Estudiantil y por la coalición prooccidental de partidos de la oposición conocida como Plataforma por una Serbia Europea. Los últimos sondeos dan al SNS un 48% de apoyo frente al 37% de la Lista Estudiantil, mientras que la Plataforma se queda en el 3,6% de respaldo.

Restan además las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Vucic. Según la Constitución, éstas deben celebrarse no más de tres meses después de su dimisión.