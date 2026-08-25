Dimite el vicepresidente de Tanzania alegando que Suluhu desea un "cambio"

Archivo - La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan - Europa Press/Contacto/Emmanuel Herman - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Tanzania, Emmanuel Nchimbi, ha presentado este martes su dimisión, menos de diez meses después de que prestara juramento al cargo, alegando que la presidenta del país, Samia Suluhu, "quiere cambios".

"Renunciaré a mi cargo de vicepresidente de la República (...) con efecto a partir del 4 de septiembre de 2026", ha señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales, tras notificar su decisión a la mandataria.

Nchimbi ha explicado que ha dado este paso porque está "completamente convencido de que la presidenta desea un cambio".

"Le prometí que la apoyaría a ella y a nuestro país con la mayor dedicación y lealtad. También le aseguré que, si alguna vez considerara necesario nombrar a otro vicepresidente, dejaría este cargo", ha relatado en su nota.

Medios locales como el digital The Citizen han apuntado a un cierto distanciamiento entre Suluhu y su 'número dos' a cuenta de algunas declaraciones de este, como cuando el mes pasado hizo un llamamiento a los ciudadanos a "luchar por una nueva Constitución", argumentando que existía la oportunidad de conseguirla antes de 2030.

El político de 54 años fue el compañero de fórmula de Suluhu en las elecciones presidenciales de octubre del pasado año, en las que fue reelegida con más del 97% de los votos.

Una comisión de investigación oficial concluyó el pasado abril que más de 500 personas, casi todas civiles, murieron en el marco de las protestas que estallaron tras los comicios, la mayoría de ellas por disparos.