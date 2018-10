Un diputado conservador lanza una cuestión de confianza contra May en el grupo parlamentario de los 'tories'

Actualizado 03/10/2018 13:11:55 CET

LONDRES, 3 (EUROPA PRESS)

El diputado conservador James Duddridge ha anunciado que este miércoles ha presentado ante el grupo parlamentario del Partido Conservador una cuestión de confianza contra la primera ministra británica, Theresa May, como líder de la formación política, una iniciativa que podría echar a la jefa de Gobierno de Downing Street.

"Esta mañana he escrito a Graham Brady (el líder del grupo parlamentario) para decirle que no tengo confianza en Theresa May", ha dicho Duddridge en una entrevista en Sky News.

En la carta, que ha recogido la misma cadena, Duddridge esgrime que el Partido Conservador "necesita un líder fuerte, alguien que crea en el Brexit y que sea capaz de darle al electorado lo que votó" en el referéndum de 2016. "La primera ministra parece incapaz de hacerlo", ha lamentado.

Duddridge se anticipa a posibles críticas indicando que siempre ha sido un "miembro leal" del partido. "Sin embargo, llega un momento en el que la lealtad ciega no es la manera adecuada de seguir adelante", ha considerado. "Escribo esto con gran pesar en mi corazón pero necesitamos unas elecciones por el liderazgo y seguir adelante", ha sostenido.

El Comité 1922, como se conoce coloquialmente al órgano de gestión parlamentaria del partido, cuenta entre sus funciones supervisar la elección de los líderes conservadores y todas las cuestiones relacionadas con ello, como las cuestiones de confianza.

Para derrocar al jefe del partido, al menos un 15 por ciento de los diputados conservadores deben enviar una carta al Comité 1922 declarando que han perdido la confianza en su líder. En 2003, Iain Duncan Smith fue destituido mediante este mecanismo como cabeza de la oposición 'tory'.

A este respecto, Duddridge ha revelado en la carta que no conoce a ningún diputado conservador que crea que May es la persona apropiada para capitanear al partido hacia las urnas tras las "desastrosas" elecciones anticipadas del año pasado, en las que la formación gobernante perdió su mayoría en Westminster.

May está en la cuerda floja por las diferencias en el seno del Gobierno y del Partido Conservador acerca de cómo encarar el Brexit mientras el tiempo corre para llegar a un acuerdo con la UE antes de que los plazos legales lleven a una ruptura automática.

'The Telegraph' publicó el martes que en el oficialismo existe consenso sobre la necesidad de que May abandone el cargo. Al parecer, la única duda es cuándo y se manejan dos escenarios: que aguante hasta las próximas elecciones generales o que renuncie el día después del Brexit.

De acuerdo con este periódico, si May quiere agotar su mandato deberá anunciar su futura dimisión en el discurso que pronunciará este miércoles para clausurar el congreso que el Partido Conservador ha celebrado estos días en la localidad de Birmingham.

May pretendía que este cónclave sirviera para reforzar su liderazgo. Sin embargo, la intervención que hizo el martes su ex ministro de Exteriores disipó por completo esta expectativa. Boris Jonhson la instó a renunciar al plan del Gobierno para el Brexit, asegurando es posible buscar "alternativas".

Muchos conservadores miran a Johnson como sustituto de May. El propio Duddridge ha valorado su "inspirador" discurso en Birmingham. Por ahora, el ex alcalde de Londres no se ha postulado abiertamente.