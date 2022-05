Los diputados del partido gubernamental de Sri Lanka bloquean la moción de censura contra el presidente

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del partido gubernamental de Sri Lanka han bloqueado este martes en el Parlamento la moción de censura presentada por la oposición contra el presidente, Gotabaya Rajapaksa.

La votación para poner en marcha una moción de confianza contra el mandatario se ha saldado así con 119 votos en contra y 68 a favor, con lo cual ha sido archivada, tal y como han informado las autoridades ceilandesas, según informaciones de diario 'Daily Mirror'.

La solicitud de los partidos de oposición se ha producido en plena crisis económica, que ha generado una ola de disturbios y protestas, especialmente contra el presidente y el Gobierno.

No obstante, la moción podrá ser debatida más adelante. El diputado opositor Mujibar Rahuman ha indicado que el objetivo era "mostrar que el presidente ya no tiene la confianza del Parlamento". Si bien la votación no es vinculante, la idea de la oposición era mermar la popularidad de Rajapajsa.

Las protestas comenzaron hace ya más de un mes a medida que las colas persisten en las gasolineras del país. Mahinda Rajapaksa, ex primer ministro y hermano del presidente, presentó el 9 de mayo su dimisión tras una serie de disturbios en los que fallecieron ocho personas, entre ellas un diputado.

Ranil Wickremesinghe, que ya ha ocupado el cargo varias veces en el pasado, ha vuelto a ser nombrado primer ministro. Así, ha prometido que resolverá la escasez de gas y combustible con la ayuda de terceros países y agencias internacionales.