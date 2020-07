Dos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza caen en territorio israelí sin causar víctimas

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos cohetes disparados por las milicias palestinas desde la Franja de Gaza han caído sobre territorio israelí sin causar víctimas, según han informado medios israelíes.

"Los terroristas de Gaza acaban de disparar dos cohetes contra Israel", ha informado el Ejército israelí a través de su cuenta oficial en Twitter.

El diario 'The Times of Israel' ha dado cuenta del incidente y ha informado de que los proyectiles no han causado daños personales al caer en campo abierto.

Este tipo de ataques suelen tener una respuesta contundente por parte del Ejército israelí con bombardeos de represalia sobre Gaza incluso en los casos en los que no se han producido daños personales.