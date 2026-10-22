Dos efectivos de seguridad sirios muertos en un operativo contra Estado Islámico en la provincia de Damasco

Archivo - Fuerzas de seguridad sirias custodian una cafetería en Damasco objeto de una explosión en julio de 2026 - Ammar Safarjalani / Xinhua News / Europa Press / C

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos miembros de las fuerzas sirias han muerto y otros cinco han resultado heridos este jueves en enfrentamientos con una célula de Estado Islámico, durante un operativo contra la organización yihadista en un municipio de la provincia de Damasco.

Fuentes gubernamentales citadas por la cadena de televisión SyriaTV han confirmado el suceso que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en las inmediaciones de Rankus, apenas a 45 kilómetros de la capital, y que se ha saldado con este balance de víctimas entre las Fuerzas de Seguridad Internas.

Las mismas fuentes también han apuntado a que la operación ha dejado militantes de Estado Islámico muertos, heridos y detenidos.

Ante lo ocurrido, también recogido por la cadena siria Al Ijbaria, las autoridades de Rankus han suspendido las clases, instando además a sus habitantes a permanecer en sus hogares hasta que se de por concluida la operación.