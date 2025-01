EAU designa como terroristas a ocho entidades británicas por supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha anunciado este miércoles la inclusión de ocho entidades con sede en Reino Unido, así como de once personas con distintas nacionalidades, en su lista de terrorismo por supuestos vínculos con los Hermanos Musulmanes.

Las entidades señaladas son el centro de estudios 'Cambridge Education and Training Center LTD', 'IMA6INE LTD', 'Wembley Tree', 'Waslaforall', 'Future Graduates', 'Yas for Investment and Real Estate', 'Holdco UK Properties Limited' y 'Nafel Capital', según recoge la agencia estatal de noticias WAM.

Por otro lado, la mayoría de las personas designadas tienen nacionalidad emiratí, si bien hay un hombre sueco cuya nacionalidad anterior era liberiana, y un yemení. Además, hay dos hombres con doble nacionalidad: un turco-emiratí y un sueco-emiratí.

Esta decisión ha sido comunicada tras el visto bueno del gabinete del país, alegando "esfuerzos continuos de EAU, tanto a nivel local como internacional, para identificar y desmantelar las redes vinculadas a la financiación del terrorismo y actividades relacionadas, tanto directa como indirectamente".

Hermanos Musulmanes, una de las organizaciones musulmanas más importantes del mundo, fue declarada en 2014 como organización terrorista por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, seguidos de Bahréin y Egipto.

Un año antes, Abu Dabi juzgó a casi un centenar de activistas, abogados, estudiantes, profesores y otros críticos del gobierno, acusados de pertenecer a la ilegalizada organización en un proceso criticado por organizaciones humanitarias como una excusa para orquestar una persecución política.