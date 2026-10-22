EEUU acusa a destacados políticos de Canadá de interferencia electoral de cara a las 'midterms'

Archivo - Imagen der archivo de una bandera de EEUU. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han acusado a destacados políticos de Canadá de interferencias en las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán el 3 de noviembre, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano.

"El Gobierno canadiense resta importancia a las preocupaciones sobre una posible injerencia en las elecciones estadounidenses, a pesar de que sus ministros y jefes de gobierno provinciales describen abiertamente, tanto en documentos oficiales como en apariciones públicas, planes para influir en la política de Estados Unidos", ha dicho la Embajada estadounidense en Ottawa.

El documento recoge para respaldar estas acusaciones diversas declaraciones de la ministra de Industria, Mélanie Joly; el primer ministro de Ontario, Doug Ford; el diputado liberal Anthony Housefather; y a Bernadette Jordan, exministra y actual cónsul de Canadá en la ciudad estadounidense de Boston.

Asimismo, agrega que "numerosos ciudadanos canadienses han sido imputados y condenados en Estados Unidos por interferencia ilegal en las elecciones en Estados Unidos, concretando que "al menos once canadienses han sido imputados o sentenciados por votación ilegal en elecciones generales y primarias celebradas entre 2012 y 2024".

En respuesta, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha rechazado las acusaciones por parte de la legación estadounidense y se ha limitado a afirmar que "todas las acciones" de su Gobierno "son en interés de los trabajadores canadienses, las familias canadienses y el futuro de esta economía", según ha recogido el diario 'The Globe and Mail'.