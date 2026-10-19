EEUU alerta a los estadounidenses en Oriente Próximo por el "complejo contexto de seguridad" en la región

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han emitido una nueva alerta de seguridad para los estadounidenses que se encuentren en Oriente Próximo debido al "complejo contexto de seguridad" en la región, en medio del cruce de advertencias entre Washington y Teherán y el estancamiento del proceso de diálogo para lograr un acuerdo de paz.

"Los estadounidenses que se encuentren en estos momntos en Oriente Próximo deben extremar la vigilancia debido al complejo entorno de seguridad", afirma una nota publicada por varias Embajadas de Estadso Unidos en la región. "Tengan en cuenta la posibilidad de cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo e interrupciones en los viajes", ha agregado.

Así, ha citado como ejemplos los ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudí, también contra aeropuertos e "infraestructura crítica" en el país, antes de agregar que "las hostilidades tienen el potencial de recrudecerse rápidamente más allá de el área adyacente".

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero, o bien lugares vinculados a Estados Unidos y a ciudadanos estadounidenses en diversas partes del mundo, incluidas empresas y otras instituciones de Estados Unidos", ha señalado en su nota.

La alerta llega en medio de la falta de avances durante los últimos meses en las conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, abierto después de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, así como restringiendo la navegación en el estrecho de Ormuz.