EEUU amenaza con nuevas acciones contra Irán en el OIEA por su "bloqueo" a las investigaciones de la agencia

Washington recalca que "ningún Estado puede evitar de forma indefinida aplicar sus salvaguardias bajo el TNP"



MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han amenazado este jueves con nuevas acciones contra Irán en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) si Teherán sigue "bloqueando" al organismo al negarse a dar las respuestas que ha reclamado sobre unas trazas de uranio halladas en una de sus instalaciones.

La representante de Estados Unidos ante los organismos de Naciones Unidas en Viena, Laura Holgate, ha afirmado que "se ha llegado a un punto en el que la comunidad internacional en su conjunto debe considerar de nuevo cómo responder al continuo bloqueo de Irán".

"Tras cinco años de contar sólo con una cooperación limitada y de última hora por parte de Irán, cinco años de fracasos de Irán a la hora de cumplir sus compromisos y de cuestiones no resueltas sobre la presencia de material nuclear en instalaciones no declaradas, no podemos permitir que el actual patrón de comportamiento continúe", ha sostenido.

"Debemos de considerar nuevas acciones en un intento por lograr las garantías que la comunidad internacional necesita sobre la naturaleza del programa nuclear iraní, especialmente si Irán sigue incrementando su capacidad nuclear, que podría ser relevante para un programa de armas nucleares si Irán decide una vez más asumir estos esfuerzos", ha dicho.

Holgate ha sostenido en una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA que "hay que considerar nuevas acciones para demostrar que ningún Estado puede evitar de forma indefinida aplicar sus salvaguardias bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) a través de una obstrucción de una investigación bien fundamentada, técnicamente creíble e independiente del OIEA".

En este sentido, ha abundado en que "el OIEA debe de poder contar con garantías exhaustivas de que el programa nuclear de Irán es exclusivamente pacífico" y ha reiterado que "cuando el OIEA presenta dudas o preocupaciones, Irán está legalmente obligado a responder con información técnicamente creíble y todo el acceso requerido por el OIEA".

"Esperamos que llegue el día en el que las preocupaciones del OIEA en Irán tengan una respuesta satisfactorias y en el que la aplicación de las salvaguardias no sean ya un asunto de discusión. Desafortunadamente, Irán lleva años fallando a la hora de facilitar la cooperación necesaria con el OIEA para llevarnos a ese esperado día", ha argumentado.

Por ello, ha hecho hincapié en que Washington cree "firmemente" que "la continuada ausencia de una cooperación creíble por parte de Irán supone una base para nuevas acciones de la Junta de Gobernadores, incluida la posibilidad de resoluciones adicionales y considerar si Irán está incumpliendo de nuevo sus obligaciones con las salvaguardias".

RESPALDO A LOS ESFUERZOS DE GROSSI

"Seguimos apoyando los esfuerzos del director general (Rafael Grossi) para lograr una cooperación significativa por parte de Irán y esperamos que la siguiente acción de la Junta sobre Irán lo elimine de la agenda. Esta opción sigue abierta y esperamos sinceramente que Irán elija este camino", ha subrayado.

En esta línea, ha insistido en que "no puede permitirse que ningún Estado posponga de forma indefinida" la redacción de un informe de las inspecciones "por no dar respuestas técnicamente creíbles a las preguntas legítimas de la agencia", según un comunicado publicado por la oficina de la legación estadounidense en Viena.

"Pedimos nuevamente a Irán que dé al OIEA una cooperación total para que el director general pueda generar una base para la normalización del asunto de las salvaguardas de Irán", ha dicho Holgate, que ha advertido de que "si no es así, se trabajará en el momento adecuado (...) en unas consultas para lograr un informe exhaustivo".

"Posteriormente, a partir del contenido de ese informa, adoptaremos las acciones adecuadas en apoyo del OIEA y el régimen global de no proliferación nuclear", ha zanjado, sin llegar a dar el paso de pedir una nueva resolución del organismo contra Irán.

Grossi afirmó recientemente que podría realizar una visita a Teherán durante el mes de marzo para abordar la situación de las relaciones, en medio de las preocupaciones expresadas por el OIEA por la aceleración de la producción de uranio enriquecido por parte de Irán.

Irán ha anunciado la ruptura de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien ha defendido que estos pasos pueden revertirse si Washington retira sus sanciones y vuelve a aplicar las cláusulas del histórico acuerdo.