EEUU anuncia la muerte de un ciudadano filipino en ataques de los hutíes en el mar Rojo

El Tesoro anuncia sanciones contra dos personas y cinco entidades por facilitar la adquisición de armas a los insurgentes



MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha anunciado este lunes la muerte de un ciudadano filipino que había sido herido durante un ataque de la semana pasada de los rebeldes hutíes de Yemen contra el buque granelero 'M/V Tutor', de propiedad griega pero con bandera de Liberia, y que quedó a la deriva tras la evacuación de la tripulación como consecuencia de los daños.

"Hace unos días, los hutíes atacaron el buque granelero 'M/V Tutor', (...) matando a un miembro de la tripulación que chocó contra el barco. El 'Tutor' acababa de hacer escala en Rusia y se dirigía a Egipto. (...) Los hutíes han matado a un tripulante filipino inocente", ha asegurado Kirby durante una rueda de prensa.

Además, ha informado sobre otro marinero herido, un ciudadano de Sri Lanka, después de que el barco mercante 'M/V Verbena' (operado por Polonia, de propiedad ucraniana y con bandera de Palau) fuera alcanzado por proyectiles lanzados por los insurgentes.

"El 'Verbena' había hecho escala en China y Tailandia y se dirigía a Italia. Tampoco tenía nada que ver con el conflicto en Gaza. (...) Los hutíes han matado a un tripulante filipino inocente y han herido de gravedad a uno de Sri Lanka que no era culpable de ningún delito. No entregaban armas a Israel. No estaban tomando partido en Oriente Próximo. Sólo ocupaban sus puestos a bordo de los barcos, intentando ganarse el sueldo y mantener en movimiento el comercio mundial. Al igual que los barcos en los que navegaban, estos dos hombres no tenían nada que ver con el conflicto", ha añadido.

Asimismo, Kirby ha criticado que estos ataques no solo no sirven de apoyo a los palestinos, sino que han llegado a obstruir la entrega de ayuda humanitaria a Sudán, donde se vive una de las crisis humanitarias más graves del mundo, e incluso a un barco dirigido hacia su propio territorio en Yemen.

"Estos ataques también obstaculizan la ayuda humanitaria a Sudán, donde las necesidades son tremendas y las condiciones desesperadas, y repercuten en el comercio de todos los países vecinos del Cuerno de África y Oriente Próximo, desde Egipto a Etiopía, pasando por Jordania y Yibuti. Los hutíes están causando un sufrimiento innecesario en toda la región para los habitantes de Gaza. Para los sudaneses, para los propios yemeníes, y como he dicho, esto es terrorismo puro", ha aseverado.

Kirby también ha expresado que atacar a buques dirigidos a Israel no sirve para ayudar a los palestinos debido a que estos "están ahora abiertos para el traslado de mercancías directamente hacia Gaza". En ese sentido, ha destacado que Washington ha entregado "miles de toneladas de ayuda a los gazatíes" mientras que los hutíes "no han proporcionado ni una rebanada de pan".

SANCIONES CONTRA LA RED DE ARMAMENTO DE LOS HUTÍES

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra dos personas y cinco entidades por facilitar la adquisición de armas al movimiento Ansaralá, nombre por el que también son conocidos los hutíes, como forma de castigarles por sus ataques contra barcos de guerra y comerciales desde noviembre de 2023 como muestra de apoyo a los palestinos frente a las operaciones israelíes en la Franja de Gaza.

"Los ataques continuos, indiscriminados y temerarios de los hutíes contra buques comerciales desarmados son posibles gracias a su acceso a componentes clave necesarios para la producción de sus misiles y vehículos aéreos no tripulados", ha asegurado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Las sanciones han sido emitidas contra Ali Abd al Wajab Muhamad al Wazir --miembro de los hutíes y que usa su empresa con sede en China, 'Guangzhou Tasneem Trading Company Limited', para estos envíos--, a Muaadh Ahmed Mohamed al Haifi --colaborador de los rebeldes a través de su empresa ubicada en Omán 'International Smart Digital Interface Limited Liability Company (ISDI)'--, las compañías chinas 'Beilun Saige Machine Co.' y 'Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited', y contra el buque emiratí y de bandera camerunesa 'OTARIA', capitaneado por Vuacheslav Saliga.

El 'Tutor' quedó a la deriva el viernes tras resultar dañado en un ataque por parte de los hutíes que provocó graves inundaciones en el interior y daños en la sala de máquinas. El capitán del barco informó de que el buque estaba haciendo aguas y la tripulación había sido evacuada antes de ser atacada una segunda vez por los insurgentes yemeníes.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán y que controlan las zonas más pobladas de Yemen, han lanzado ataques contra territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen, en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico.