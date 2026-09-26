EEUU y China refuerzan la comunicación militar para prevención de crisis

Bandera china y de Estados Unidos (archivo) - Ringo Chiu / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas chinas y estadounidenses han acordado un memorándum de entendimiento para reforzar la comunicación militar para prevención y comunicación de crisis que se firmará lo antes posible.

El anuncio ha sido hecho público tras la finalización este viernes de la visita oficial del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos, según recoge la agencia de noticias oficial china, Xinhua.

Además ambas partes han acordado proseguir la cooperación para la búsqueda de restos de militares estadounidenses en China, explica el comunicado.

La visita oficial de Xi a Estados Unidos ha durado del miércoles al viernes, con especial énfasis en la relación entre el mandatario chino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.