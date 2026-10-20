EEUU confirma un nuevo bombardeo contra objetivos de Al Shabaab cerca de un aeropuerto en Somalia

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este martes un nuevo bombardeo contra supuestos objetivos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en las proximidades de un aeropuerto en el sur de Somalia, cerca de la frontera con Kenia.

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha apuntado en un comunicado que el ataque fue ejecutado el 17 de octubre "en coordinación" con el Gobierno de Somalia contra los alrededores del aeropuerto de Dhobley, ubicado unos 180 kilómetros al noroeste de Kismayo.

"AFRICOM, junto con el Gobierno de Somalia y las Fuerzas Armadas somalíes, continúa tomando medidas para reducir la capacidad de Al Shabaab de amenazar a las fuerzas estadounidenses y a nuestros ciudadanos en el extranjero", ha señalado, sin que Mogadiscio se haya pronunciado sobre este ataque.

Asimismo, ha manifestado que "los detalles específicos sobre las unidades y activos (implicados en el ataque) no serán publicados para garantizar una continuada seguridad de las operaciones", sin que por ahora haya informaciones sobre el número de muertos en el ataque y sin que Al Shabaab se haya pronunciado al respecto.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.