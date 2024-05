EEUU confirma que revisa la respuesta de Hamás sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza

Un bombardeo sobre Rafá, en el sur de la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos ha confirmado este lunes que está revisando ya la respuesta del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a la propuesta de alto el fuego planteada por Egipto y Qatar para la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34.700 palestinos.

"Puedo confirmar que Hamás ha emitido una respuesta. Estamos revisando esa respuesta ahora y discutiéndola con nuestros socios en la región", ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller.

Miller ha dicho que el acuerdo "es una máxima prioridad" para Estados Unidos. En este sentido, ha recordado la llamada mantenida este mismo lunes entre el presidente Joe Biden y el primer ministro, Benjamin Netanyahu. "Todos estamos enfocados en esto", ha agregado.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha subrayado en rueda de prensa que llegar a un acuerdo será "el mejor resultado, no solo para los rehenes, sino para el pueblo palestino".

"No podemos ni hablaremos en nombre de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Israel, pero hemos dejado claras nuestras opiniones sobre las (posibles) operaciones en Rafá, que potencialmente podrían poner a más de un millón de personas inocentes en mayor riesgo", ha agregado.

Kirby ha reiterado que Estados Unidos no apoyará una ofensiva sobre el sur de la Franja de Gaza. "La ONU no ha declarado una hambruna en toda regla. La hambruna en Gaza es grande, pero no quiero subestimar el grado de necesidad y la terrible situación en la que se encuentra tanta gente en Gaza", ha sentenciado.

El anuncio se produce pocas horas después de que Israel iniciara la evacuación de la población palestina de Rafá con vistas al comienzo de una ofensiva militar contra el que consideran último reducto de Hamás en la Franja de Gaza.