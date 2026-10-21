EEUU evalúa ya el impacto de la vulnerabilidad PHP en sus instituciones e infraestructura crítica

Archivo - Imagen de archivo del emblema de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos - La Nacion / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a evaluar el impacto de las vulnerabilidades críticas halladas en el ecosistema PHP, un lenguaje de importancia fundamental para gran parte de internet, en los sistemas informáticos y la infraestructura crítica del país, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado.

Esta misma tarde, división de ciberseguridad de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha aconsejado "con efecto inmediato", a todas las organizaciones que utilizan PHP para sus sistemas "que se preparen para una actualización", ya desplegada, que aborda estas dos vulnerabilidades críticas.

"PHP se utiliza ampliamente para aplicaciones web. Estas vulnerabilidades a menudo proporcionan una vía directa al sistema de archivos o la base de datos del servidor", ha explicado el departamento. "Si una actualización inmediata no es factible, se recomienda que las organizaciones desconecten el sistema hasta que pueda mitigarse completamente", añade.

Precisamente la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha recomendado esta última opción como caso extremo en su primera evaluación de esta crisis que ha llevado a lanzar una actualización de seguridad urgente este miércoles y ha obligado a aislar sitios y aplicaciones web en todo el mundo de forma preventiva por seguridad.

"Si es difícil aplicar el parche de corrección de inmediato, considere, por ejemplo, detener temporalmente sitios web, etc., como una medida efectiva para reducir riesgos", ha explicado la primera ministra.

El Centro Nacional para la Ciberseguridad de Reino Unido se ha sumado a estas recomendaciones y dedicará las próximas horas a "seguir evaluando cualquier tipo de impacto que pueda recaer sobre los sistemas informáticos del país.

Además de los sitios web gubernamentales de Bélgica y Países Bajos, varios sitios web de los gobiernos de Francia y Finlandia también están caídos.

Por ejemplo, el Ministerio del Interior francés ha informado que ha desconectado temporalmente los sitios web de las agencias gubernamentales locales a la espera de la actualización de seguridad para PHP. "Como medida de precaución, los sitios web de las prefecturas se han desconectado temporalmente hasta que el desarrollador implemente una actualización de seguridad", ha indicado el Ministerio en un comunicado.