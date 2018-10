EEUU impone sanciones a Pyongyang por el asesinato del hermanastro de Kim Jong Un

Actualizado 07/03/2018 7:24:19 CET

WASHINGTON, 7 Mar. (Reuters/EP) -

Estados Unidos ha acusado a Pyongyang de utilizar el agente nervioso VX para asesinar al hermanastro de Kim Jong Un, el líder de Corea del Norte, Kim Jong Nam, y ha impuesto sanciones al país, según ha informado este martes el Departamento de Estado estadounidense.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, ha asegurado a través de un comunicado que el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión el pasado 22 de febrero bajo la Ley de Control de Armas Químicas y Biológicas y la Eliminación de la Guerra de 1991.

Según los resultados de la autopsia, Kim Jong Nam fue asesinado con el agente nervioso VX y murió a los 20 minutos de quedar expuesto a la toxina letal.

Kim Jong Nam falleció en el aeropuerto de Kuala Lumpur tras se rociado con VX en forma de líquido. El VX se trata de una sustancia extremadamente tóxica con efecto muy rápido, considerada un arma de destrucción masiva por la resolución 687 de Naciones Unidas y cuya producción y almacenamiento está prohibida por la Convención sobre Armas Químicas.

Según los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) del Gobierno estadounidense, los síntomas del envenenamiento por VX aparecen "escasos segundos" después de estar expuesto al agente en estado gaseoso, y entre varios minutos y hasta 18 horas si se trata de la forma líquida.

De los agentes nerviosos conocidos, el VX es el más potente, más incluso que el gas sarín. Su toxicidad es mayor si entra en contacto a través de la piel y, más aún si es por inhalación.

