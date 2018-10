EEUU está "muy cerca" de avanzar en su acuerdo comercial con México sin Canadá, según un asesor de Trump

Actualizado 22/09/2018 1:50:16 CET

WASHINGTON, 21 (Reuters/EP)

El Gobierno de Estados Unidos está "muy, muy cerca" de tener que avanzar en su acuerdo comercial con México sin Canadá, ha manifestado este viernes el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett.

Así, ha resaltado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox News que falta poco más de una semana antes del plazo del 1 de octubre para publicar el texto de un pacto para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) y Estados Unidos y Canadá aún no han acordado los términos.

"Todavía estamos hablando con Canadá, y estamos muy, muy cerca de la fecha límite en la que vamos a tener que seguir adelante sólo con México" si no hay acuerdo con Ottawa, ha dicho Hassett, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

"Estoy un poco sorprendido de que los canadienses no hayan firmado todavía", ha agregado. "Me preocupa que la política en Canadá esté perdiendo el sentido común porque hay un muy buen trato que fue diseñado por México y Estados Unidos para atraer a Canadá. No firman y tienen a todo el mundo un poco perplejo, ha zanjado".

Por su parte, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este viernes que buscará un acuerdo bilateral con Canadá si fracasa la renegociación para modernizar el TLCAN.

"Nos gustaría que el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Canadá lleguen a un acuerdo para que el tratado pueda ser trilateral, como se firmó originalmente", ha afirmado Obrador.

"Pero en el caso de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no lleguen a un acuerdo... tendríamos que mantener el acuerdo bilateral con Estados Unidos y buscar un acuerdo similar con Canadá", ha aseverado el mandatario electo.

Las negociaciones con las que Estados Unidos y Canadá esperaban cerrar el 31 de agosto el nuevo NAFTA concluyeron sin éxito, aunque el Gobierno de Justin Trudeau confía en que aún es posible sumar a Ottawa al pacto bilateral alcanzado días antes por Washington y México.

Además, ni Estados Unidos ni Canadá quieren dilatar el proceso porque el primero se enfrenta a unas elecciones parlamentarias el próximo 6 de noviembre que serán clave para la Administración de Trump y el segundo mira ya a los comicios generales del próximo año.

A su llegada a la Casa Blanca, Trump obligó a México y Canadá a renegociar el NAFTA para corregir el déficit comercial con Estados Unidos. El magnate neoyorquino amenazó con abandonar el pacto regional si los otros dos firmantes no acudían a la mesa de negociaciones.