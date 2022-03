EEUU pide a Putin "poner fin inmediatamente al derramamiento de sangre" y retirar sus tropas de Ucrania

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken - Sven Hoppe/dpa

Washington denuncia que el Kremlin lleva a cabo "un asalto total contra la libertad de prensa y la verdad" en Rusia

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha reclamado este jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que "ponga fin inmediatamente al derramamiento de sangre" y retire sus tropas de Ucrania, una semana después del inicio de una invasión días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

"Pedimos a Putin y su Gobierno que honre las obligaciones y compromisos internacionales de Rusia, que ponga fin inmediatamente a este derramamiento de sangre, que retire sus tropas de territorio ucraniano y que respete los Derechos Humanos y libertades fundamentales de sus propios ciudadanos", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

Así, ha denunciado que "Rusia participa en una guerra no provocada en Ucrania" y que "a nivel nacional, el Kremlin está implicado en un asalto total contra la libertad de prensa y la verdad". "Los esfuerzos de Moscú para engañar y suprimir la verdad sobre la brutal invasión se están intensificando", ha señalado.

"El pueblo de Rusia no eligió esta guerra. Putin lo hizo. Tienen derecho a saber sobre la muerte, sufrimiento y destrucción causada por su Gobierno al pueblo de Ucrania. El pueblo de Rusia tiene también derecho a saber los costes humanos de esta guerra sin sentido entre sus propios soldados", ha sostenido.

En este sentido, ha criticado la orden de la Fiscalía rusa para suspender las emisiones de la radio Eco de Moscú y el portal Dozdh TV y ha dicho que "fueron acusados de forma infundada de 'incitar a la actividad extremista y la violencia' y de 'compartir de forma deliberada información falsa sobre las acciones del personal militar ruso en Ucrania'".

"Eco de Moscú es respetada por su equilibrado tratamiento de las noticias de última hora desde su fundación hace 32 años y, hasta ayer, sus emisiones llegaban a cerca de 1,8 millones de oyentes diarios en Rusia y el extranjero. Dozhd, que opera desde hace más de una década, es conocido también por la gran calidad de sus informaciones", ha detallado.

Price ha reseñado que "el Gobierno ruso está además estrangulando Twitter, Facebook e Instagram, de los que dependen decenas de millones de ciudadanos rusos para acceder a información independiente y opiniones para conectar entre ellos y el mundo exterior". "Estos bloqueos parciales limitan aún dónde y cómo los ciudadanos pueden ver y compartir pruebas de la verdad sobre la invasión rusa en Ucrania", ha criticado.

Por último, ha recordado que el regulador de medios ruso "ha amenazado con bloquear otras plataformas online y (la emisora estadounidense) Voice of America Russian si no cumplen con peticiones para retirar informaciones sobre la invasión rusa", mientras que el Parlamento "dominado por el Kremlin" se reunirá este viernes para sopesar un proyecto de ley que ilegalizaría las "informaciones 'no oficiales'" sobre la invasión, castigando a los responsables con penas de hasta 15 años de cárcel.