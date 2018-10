EEUU rechaza cualquier responsabilidad en el atentado contra el desfile militar en Irán

Actualizado 23/09/2018 18:35:25 CET

WASHINGTON, 23 (Reuters/EP)

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, ha rechazado este domingo las acusaciones de Irán que apuntan a Estados Unidos y sus aliados como responsables del atentado contra el desfile militar que el sábado costó la vida a 25 personas en la ciudad iraní de Ahvaz.

Para Haley, el presidente iraní, Hasán Rohani, "tiene al pueblo iraní manifestándose, cada céntimo que entra en Irán va para su Ejército, tiene al pueblo oprimido desde hace mucho y debería mirar más hacia abajo para saber de dónde viene eso", ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión CNN. "No puede culparnos de todo lo que quiera. Lo que tiene que hacer es mirarse al espejo", ha añadido.

Haley también ha sido interrogada por las insistentes declaraciones del abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, sobre las sanciones y una "revolución exitosa" como consecuencia. La embajadora ha subrayado que "Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán" y ha justificado las sanciones económicas para contrarrestar las "malignas actividades iraníes en la región".

También ha respondido a las acusaciones de Teherán Emiratos Árabes Unidos, que rechaza cualquier implicación en el atentado. "Lamentamos esta incitación formal contra Emiratos Árabes Unidos por parte de Irán que se ha disparado tras el ataque de Ahvaz", ha afirmado el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Eiratos, Anwar Gargash, a través de Twitter. "Emiratos históricamente está en contra del terrorismo y la violencia. Las acusaciones de Teherán son infundadas", ha apostillado.

Por otra parte, Haley también se ha referido a Corea del Norteen la cadena ABC y ha subrayado que "es un gran avance" que ya no haya ensayos nucleares y ha defendido las sanciones "porque les están ahogando. No vamos a hacer nada para rebajar esas sanciones hasta que nos aseguremos que Corea del Norte no supone una amenaza".

Además, ha defendido la política migratoria de Trump pese a los recortes en el número de refugiados que acepta y ha asegurado que Estados Unidos es "el país más generoso del mundo en lo que respecta a los refugiados".