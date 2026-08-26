Ejecutados en Irán dos hermanos acusados de ser parte de una "mafia" dedicada a robos a mano armada

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a dos hermanos acusados de ser parte de una "mafia" dedicada a perpetrar robos armados en varias provincias del país, una vez finalizados los procedimientos judiciales contra ellos y después de que el Tribunal Supremo haya ratificado sus sentencias a pena capital.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión pública iraní, IRIB, los ajusticiados, identificados como Hamid y Said Nayafi, estuvieron implicados en "decenas de robos a mano armada" y ataques contra miembros de la fuerzas de seguridad y hospitales.

Ambos hombres han sido identificados como los principales integrantes de esta "mafia", que operaba en la capital, Teherán, y otros puntos del país, incluidas las ciudades de Qom, Isfahán (centro) y Mashhad (noreste). Los condenados han sido ahorcados en una prisión a primera hora del día.