El Ejército sueco solicita expropiar una propiedad rusa cercana a una base naval por seguridad

Buques de las Fuerzas Armadas suecas - FUERZAS ARMADAS

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Suecia han solicitado la expropiación de una propiedad perteneciente a un individuo con ciudadanía rusa cercana a la base naval subterránea de la Armada en el municipio de Haninge, en la isla de Musko, por representar una amenaza para la seguridad nacional.

En concreto, el Ejército ha solicitado a la Agencia Sueca de Fortificaciones, encargada de administrar infraestructuras vinculadas a la Defensa sueca, que presente una solicitud al Gobierno para expropiar la propiedad en cuestión, que "representa una amenaza para la seguridad de las Fuerzas Armadas".

Dicho inmueble "se encuentra en una de las entradas a la base y posee características únicas para reforzar la defensa" de las instalaciones militares, "especialmente con drones". "Actualmente, es propiedad de un ciudadano ruso", ha indicado en un comunicado, sin detallar su identidad.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Carl-Johan Edstrom, ha señalado que "no hay nada más importante que la seguridad" del país. "Nos encontramos en la situación securitaria más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la amenaza para Suecia y la alianza es real", ha expresado.

El diario 'Expressen' ha informado de que la propiedad, de unos 600 metros cuadrados, pertenece al empresario ruso Stanislav Aleschenko, quien tiene vínculos con el presidente Vladimir Putin, si bien oficialmente el inmueble está registrado a nombre de su esposa.

La propiedad --construida de hormigón y parcialmente excavada en la roca mediante voladuras-- fue adquirida en agosto de 2017 por 18 millones de coronas suecas (1,6 millones de euros). Está ubicada en una colina a la entrada de la base, por lo que tiene una vista despejada de la bahía hacia el sur.