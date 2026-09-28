Las elecciones locales de Baja Sajonia (Alemania) cierran con una segunda vuelta que deja sin cargos electos a la AfD

Archivo - Una mujer deposita su voto en un colegio electoral de Hanover, capital de Baja Sajonia, en la primera vuelta de las elecciones locales del estado - Shrouk Ghonim / Zuma Press / Europa Press

Tras una primera vuelta dominada a por la CDU, Los Verdes se hacen con la alcaldía de Hanover y el SPD con la región capitalina

HANOVER, 28 Sep. (DPA/EP) -

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) no ha logrado obtener ninguna alcaldía o administración regional en las segundas vueltas electorales celebradas este domingo en el estado federado de Baja Sajonia, en el noroeste de Alemania, tras una primera vuelta en la que se impuso la Unión Demócrata Cristiana (CDU), seguida del Partido Socialdemócrata (SPD), líder y socio, respectivamente, del Gobierno central.

Los electores de hasta 123 municipios han acudido a votar en segunda instancia en aquellos lugares donde ningún candidato había obtenido más del 50% de los votos hace dos semanas, una después de la aplastante victoria de la AfD en el vecino estado de Sajonia-Anhalt y siete días antes del similar desenlace en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, ambos territorios otrora pertenecientes a la República Democrática Alemana (RDA), también conocida como Alemania del Este, a diferencia de Baja Sajonia.

Así, y pese a que la formación de ultraderecha disputaba tres alcaldías en Baja Sajonia --Salzgitter, Munster y Bockenem--, ha perdido las elecciones en los tres municipios, quedándose sin lograr su primer gobernante local en este estado.

En la ciudad de Salzgitter, el alcalde Frank Klingebiel, miembro de la conservadora CDU --liderada por el canciller alemán, Friedrich Merz--, ha logrado la reelección con el 74,7% de los votos frente a su rival de la AfD, Patricia Mair, quien ha obtenido el 25,3%. Klingebiel ya había liderado la primera vuelta hace dos semanas con el 45,6% de los votos, frente al 25,7% de Mair.

En Munster, localidad situada en el distrito de Heidekreis, la candidata independiente Anna Adamczak ha sido elegida alcaldesa con el 80,5% de los votos, notablemente por encima del candidato de la AfD, Christoph Weynand, que ha obtenido el 19,5%.

En Bockenem, cerca de Hildesheim, el independiente Jens Lüer se ha impuesto con el 69,6% de los votos al candidato del AfD, Felix Mull, quien ha alcanzado el 30,4%.

Por otra parte, en la capital del estado, Hannover, el alcalde Belit Onay, del partido Los Verdes, ha ganado la segunda vuelta con el 61,5% de los votos, derrotando a Axel von der Ohe, del Partido Socialdemócrata (centroizquierda), quien se ha quedado en un 38,5%.

El SPD, con todo, sí se ha hecho con la victoria en la región capitalina, que será dirigida por su candidata, Eva Bender, tras aglutinar el 69,4% de los votos y superar así a Oliver Junk, de la CDU, que ha obtenido el 30,6%.