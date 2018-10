El Elíseo aclara que la reunión entre Macron y May no pretende desplazar a Barnier

Publicado 02/08/2018 17:40:23 CET

PARÍS, 2 Ago. (Reuters/EP) -

La cita del viernes entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, no pretende desplazar al negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, según han aclarado este jueves fuentes del Palacio del Elíseo.

"No es una negociación, no es un sustitutivo de las negociaciones lideradas por Michel Barnier", han afirmado las fuentes en declaraciones a la prensa, interrogadas sobre el objeto del cara a cara de Macron y May.

Las mismas fuentes han subrayado que Macron apoya plenamente el liderazgo de Barnier en las conversaciones con Reino Unido para pactar el Brexit.

Macron y May se reunirán este 3 de agosto en el Fuerte de Brégançon, la residencia de verano de los presidentes franceses, con el Brexit como principal tema.

La 'premier' está sometida a una gran presión interna por su decisión de optar por un Brexit blando, algo que no ha gustado a buena parte del Partido Conservador.