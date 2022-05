El embajador de Estados Unidos en Israel da "mucho crédito" al Gobierno por el manejo de las tensiones en Jerusalén

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos, Tom Nides, ha señalado que le da al Gobierno israelí "mucho crédito" por su manejo de las tensiones durante el último mes, ante el aumento de tensiones registradas en la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"Creo que las cosas salieron bastante bien", ha dicho en el marco de un evento organizado por el 'think tank' estadounidense Atlantic Council, donde también ha coincidido con el ex embajador estadounidense Dan Shapiro, según el diario 'The Times of Israel'.

"Acabo de encontrarme con mi amigo y predecesor Daniel Shapiro para una gran charla del Atlantic Council y para observar el comienzo de Yom HaZikaron (día nacional que conmemora a los soldados caídos en Israel). Que la memoria de los soldados perdidos y las víctimas del terrorismo sea una bendición", ha indicado Nides en su perfil oficial de Twitter.

Preguntado por las recientes declaraciones de Lavrov sobre Adolf Hitler --afirmó que "tenía sangre judía"--, Nides ha indicado en el evento que "suena como un tipo que está perdiendo la guerra". "Fue tan escandalosamente estúpido. Lo que Rusia ha hecho ha hecho retroceder a Rusia en mi humilde opinión, no solo con Israel, sino (con) el mundo durante 30 años", ha dicho.