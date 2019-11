Los embajadores de España y México acompañarán la auditoría de la OEA sobre las presidenciales de Bolivia

Publicado 04/11/2019 0:10:24 CET

MADRID, 4 Nov.

Los embajadores en Bolivia de España, Carmelo Angulo, y de México, María Teresa Mercado, acompañarán la auditoría al proceso electoral del 20 de octubre que realiza la Organización de estados Americanos (OEA) a petición de las autoridades bolivianas.

El ministro de Asuntos Exteriores boliviano, Diego Pary, se ha reunido este domingo por separado con Angulo y Mercado, según ha informado el Ministerio de Pary en un mensaje publicado en Twitter.

"Canciller @DiegoPary recibió al Embajador Carmelo Angulo, representante de España, quien acompañará en la auditoria integral que realiza la @OEA_oficial al cómputo oficial de las #EleccionesGenerales del 20 de octubre en Bolivia", indica el texto.

Horas antes, el jefe de la diplomacia boliviana informaba de que al primer grupo de expertos de la OEA que llegó al país el 31 de octubre para la auditoría, se ha sumado otro equipo de 30 técnicos.

Además, ha indicado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España envió un embajador que ya se encuentra en el país y los gobiernos de México y Paraguay también presentarán a sus representantes "para acompañar y verificar el proceso de auditoría" con quienes se reunirá en un encuentro protocolar, informa la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

"Canciller @DiegoPary se reunió con la Embajadora de México, María Teresa Mercado, delegada por @GobiernoMX para acompañar la auditoría integral que realiza la @OEA_oficial al cómputo oficial de las #EleccionesGenerales del 20 de octubre en Bolivia", explica otro mensaje publicado en Twitter.

El trabajo de auditoría se basará en aspectos referidos a la verificación del cómputo de actas y papeletas, del proceso informático, del componente estadístico y proyecciones, y la cadena de custodia.

Este mismo domingo, el presidente boliviano, Evo Morales, ha instado a la oposición que impulsa las protestas por el presunto fraude en los comicios a no generar enfrentamiento entre bolivianos. "Hago un llamado a defender la patria, hago un llamado a la oposición. No nos enfrentemos entre bolivianos. Le pido a algunos grupos en Santa Cruz no vayan a pegar a nuestras mamás", ha declarado Morales en una entrevista con Radio San Gabriel de la ciudad de El Alto.

"Mi madre era de pollera. Ven una carita del altiplano y lo agreden. Eso no los va a llevar a ningún camino", ha afirmado el presidente boliviano. Así, ha pedido a los sectores movilizados hacer una pausa en las protestas y esperar a los resultados de la auditoría de la OEA.

Evo Morales fue declarado ganador de los comicios por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con un 47,08 por ciento de los votos, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, quedó en segundo lugar con un 36,51 por ciento de los sufragios.

La legislación electoral boliviana establece la victoria directa en primera vuelta del candidato que logre más del 40 por ciento de votos y diez puntos de ventaja frente a su rival, lo que daría la victoria directa a Morales sin necesidad de la segunda vuelta que exigen la oposición y organismos como la OEA.

Las alarmas saltaron durante la noche electoral cuando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se interrumpió durante más de 23 horas. Al reanudarse, se produjo un cambio a favor del oficialismo que muchos tildan de "inexplicable".