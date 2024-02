Archivo - Un soldado ucraniano en una escuela del pueblo de Rudnyts'ke, que sirvió antes como cuartel general de las tropas rusas. - ANDREA FILIGHEDDU / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han informado este miércoles de que el enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, viajará a Rusia y Ucrania en el marco de una gira que comenzará el sábado y tendrá como objetivo impulsar conversaciones de paz para poner fin al conflicto bélico.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ling, ha señalado que está previsto que visite, además, países como Bruselas, Polonia, Francia y Alemania. "Durante los últimos dos años no hemos abandonado nuestros esfuerzos para lograr la paz y no hemos dejado de insistir en la necesidad de establecer un diálogo", ha aseverado, según un comunicado.

El próximo viaje ha sido descrito como la segunda ronda de contactos diplomáticos con las partes enfrentadas "para buscar una solución a la crisis ucraniana". "Lo más urgente ahora mismo es restaurar la paz. Si iniciamos conversaciones de paz un día antes de lo previsto, las pérdidas serán menores", ha puntualizado.

Así, ha destacado el papel "constructivo" del gigante asiático y ha incidido en que China "no se ha mantenido al margen, no ha echado leña al fuego y no se ha beneficiado del conflicto". "Todo lo que hemos hecho va encaminado a un solo objetivo, que es poner fin a la guerra y construir consenso para allanar el camino hacia unas conversaciones de paz", ha añadido.

En este sentido, ha matizado que seguirán desempeñando un papel "único", que "permita contribuir a lograr un acuerdo político que ponga fin a la crisis ucraniana". "La postura de China sobre Ucrania es consistentemente clara. Instamos a todas las partes a construir consenso para reducir las tensiones y lograr un alto el fuego que ponga fin a la guerra", ha aseverado.

En febrero de 2023, el Gobierno chino presentó una serie de declaraciones sobre la guerra y subrayado la importancia de respetar la soberanía del país y lograr un alto el fuego. Desde el inicio de la invasión rusa Pekín ha seguido destacando sus esfuerzos para lograr la reanudación de negociaciones, si bien las voces críticas acusan a Pekín de apoyar al presidente ruso, Vladimir Putin.