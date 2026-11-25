El mariscal de campo libio Jalifa Haftar junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. - PRESIDENCIA DE TURQUÍA

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recibido este miércoles al mariscal libio y hombre fuerte del este del país, Jalifa Haftar, en una visita histórica que consolida el creciente acercamiento las autoridades del este de Libia y las autoridades turcas, que ha apoyado generalmente al Gobierno reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli.

Erdogan y Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio, se han reunido en el complejo presidencial de Ankara, la capital turca, en un significativo encuentro diplomático que se da tan solo un mes después de que el Parlamento de Tobruk refrendara un pacto marítimo clave, un giro radical a favor de Turquía.

Haftar, que ha acudido al país junto a una delegación, se ha reunido también con el ministro de Defensa de Turquía, Yasar Guler; el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin; y el director de Comunicaciones de la Presidencia, Burhanettin Duran.

Al ampliar su relación con el bando de Haftar --cuyas fuerzas se han encontrado respaldadas históricamente por potencias como Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos--, Turquía se ha convertido en uno de los pocos actores externos que mantiene canales de comunicación con ambas partes.

A principios de noviembre, Turquía también recibió a Jaled Haftar --hijo del mariscal de campo y jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Libio--, como parte de su creciente acercamiento a las autoridades del este. En octubre, el país acogió conversaciones entre representantes militares del este y el oeste con el objetivo de unificar las instituciones militares del país.