Eslovaquia impone un confinamiento de dos semanas ante el recrudecimiento de la pandemia

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Eslovaquia ha anunciado este miércoles un confinamiento de dos semanas a partir de este jueves como parte de una estrategia de contención del coronavirus ante el incremento de los casos y la incidencia epidemiológica que ha llevado a un endurecimiento de las restricciones.

La Administración de Eduard Heger eslovaca también ha aprobado el estado de emergencia en todo el país durante 90 días, por lo que se ha podido aprobar el confinamiento hasta el 9 de diciembre.

"No importa lo que apruebe el Gobierno, siempre habrá un grupo que no esté satisfecho. Soy consciente de eso, pero mi trabajo no es encontrar un compromiso, sino proteger vidas ", ha asegurado este miércoles Heger, anticipando una ola de rechazo a las nuevas medidas, un fenómeno que ya han experimentado países como Países Bajos o Austria.

"Todos pagamos por aquellos que rechazan las vacunas", ha lamentado Heger. Tras las dos semana iniciales, el Gobierno evaluará la situación y estudiará mantener las medidas o suprimirlas, informa 'Pravda'.

El Gobierno ya había adelantado que barajaba seguir el modelo austriaco, que ha impuesto un segundo confinamiento a nivel nacional que miran de reojo la mayoría de países europeos, que están registrando los peores datos de contagio de coronavirus de toda la pandemia.

Eslovaquia arrastra la tercera peor tasa de vacunación de toda la Unión Europea, ya que apenas el 45 por ciento de su población tiene la pauta completa. La tasa de contagios per cápita es ya la peor del mundo y este miércoles las autoridades sanitarias han notificado 10.315 positivos más, así como 71 fallecidos.