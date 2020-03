La esposa de Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, da positivo en coronavirus

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dado positivo en la prueba para diagnosticar el nuevo coronavirus, por lo que el mandatario permanecerá en cuarentena 14 días.

Grégoire Trudeau, que se encuentra "bien", también estará en cuarentena, según ha informado la oficina del primer ministro mediante un comunicado recogido por el diario 'National Post'.

Trudeau no se ha realizado aún la prueba por no presentar síntomas. En este sentido, los médicos que le atienden no han identificado ningún riesgo para las personas que han estado con él recientemente.

Por último, la oficina del primer ministro ha asegurado que Trudeau continuará con sus tareas y se dirigirá a la población canadiense este viernes.

El primer ministro canadiense y Grégoire Trudeau se han puesto en aislamiento voluntario este jueves después de que ella presentara síntomas del coronavirus.

En Canadá se han registrado 150 casos de Covid-19, según las autoridades sanitarias canadienses. A nivel global, el brote que se declaró el pasado mes de diciembre en la ciudad china de Wuhan y que ya se ha extendido a todo el mundo ha dejado un saldo de más de 4.700 muertos y más de 128.000 casos confirmados, aunque también hay más de 68.000 recuperados.

480233.1.260.149.20200313045934