Estonia afirma que los comentarios de Macron sobre el despliegue de tropas en Ucrania "cambian el paradigma"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha afirmado este lunes que los comentarios realizados hace una semana por el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania supone un "cambio de paradigma" dado que muestra la verdadera disposición de los líderes europeos a la hora de "hacer más" para lograr la victoria frente a Rusia.

Así, ha explicado que para poder ayudar a Ucrania los países de la Unión Europea "deben comenzar a cumplir las promesas que ya han hecho", al tiempo que ha recordado que Ucrania "todavía no ha recibido toda la munición prometida".

"Lo importante son los hechos y los resultados, no las palabras. Debemos ser más audaces en nuestras acciones, porque los deseos de Rusia no han cambiado. Si Rusia gana, no se detendrá en Ucrania y llamará a la puerta de la OTAN para cambiar la estructura de la seguridad europea. Lo que está en juego es nuestra libertad", ha afirmado el ministro.

En este sentido, ha aclarado que es hora de "ser más audaces y ambiciosos", según ha recogido la cadena de radiodifusión estonia ERR. No obstante, ha aseverado que "aunque actualmente no hay un consenso político sobre el envío de tropas a Ucrania, esto podría hacer cambiar la actitud de algunos países respecto a la ayuda militar a Ucrania, ya que sin duda será una solución más fácil que la intervención directa".

El ministro ha destacado el hecho de que se están abordando diversas opciones al respecto y ha aclarado que la prioridad es entregar municiones a Ucrania "lo antes posible, obteniéndolas de donde sea posible".

"Rusia debe recibir una señal clara de que no habrá flexibilidad ni vuelta a las relaciones normales hasta que Ucrania gane y se compense el daño causado. Con nuestras acciones, debemos demostrar que el tiempo no se acaba para Ucrania, Europa y todo el mundo democrático, sino para el agresor", ha subrayado el alto cargo estonio.