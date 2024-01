La Eurocámara, dividida sobre la petición para un alto el fuego permanente en Gaza

Vista general del Parlamento Europeo en Estrasburgo - PARLAMENTO EUROPEO/PHILIPPE STIRNWEISS

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

El debate este martes en el Parlamento Europeo sobre la situación humanitaria en Gaza ha vuelto a evidenciar la división entre la derecha y la izquierda para pedir un alto el fuego permanente en la Franja, cuando se superan los tres meses de guerra entre Israel y Hamás.

La Eurocámara trabaja en una resolución presentada por los grupos de izquierda para pedir un alto el fuego permanente en Gaza, asunto que ha sido objeto de debate y ha mostrado las divisiones en el seno del Parlamento Europeo sobre la cuestión.

La propuesta de resolución planteada por los socialdemócratas, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama un "alto el fuego inmediato y permanente", "el fin de la violencia, la desescalada y el pleno cumplimiento del Derecho internacional y del Derecho internacional humanitario" en la Franja, poniendo el acento en que los ataques contra civiles constituyen graves violaciones del Derecho internacional humanitario.

En concreto a Israel le pide que "ponga fin a toda acción que constituya un ataque indiscriminado contra civiles" insistiendo en que no puede infligir un "castigo colectivo" a la población de la Franja de Gaza.

Frente a esto, el Partido Popular Europeo rechaza la noción de alto el fuego, insistiendo en que Hamás ha secuestrado la causa palestina e imposibilita una paz sostenible en Oriente Próximo. "En algún momento hay que tomar una decisión y decir 'no' a quienes asesinan mujeres, homosexuales, judíos y cristianos y niegan el derecho a existir de Israel", ha afirmado el eurodiputado del PP Antonio López Isturiz.

En este sentido, fuentes 'populares' explican que sí acepta el término "pausas humanitarias" que ya incluyó la Eurocámara el pasado octubre en una resolución a los pocos días del estallido del conflicto. Entonces se llegó a un pacto de última hora tras una enmienda oral promovida por los liberales que actualizaba el texto de los 'verdes' que exigía un alto el fuego.

De lado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá se ha preguntado si el Parlamento Europeo debe pedir el alto el fuego a Hamás que "sigue recibiendo armas de Irán" o a Israel que "se defiende" de una organización que mató a 1.200 civiles el pasado 7 de octubre.

En todo caso, otros diputados liberales están abiertos a aceptar el alto el fuego, aunque podría negociarse retirar la referencia de 'permanente'. "Hamás no pide un alto el fuego, sino más armas a países árabes", ha señalado Natalie Louiseau, liberal francesa que ha cargado contra Hamás por "martirizar al pueblo palestino" y querer "destruir" Israel.

La ultraderecha rechaza también el término e insiste en que Hamás debe liberar a todos los rehenes tomados el 7 de octubre, como primer paso para reclamar a Israel que cese sus ataques contra la Franja.

VERDES E IZQUIERDA RESPALDAN UN ALTO EL FUEGO PERMANENTE

Otros grupos, como Los Verdes o La Izquierda respaldan el texto de los socialistas, como ha quedado a las claras en el debate. "La eliminación de Hamás no se puede hacer a cualquier coste. Los civiles no son combatientes. Los niños no son terroristas y un castigo colectivo contra la Franja de Gaza, incluyendo la hambruna, es inaceptable", ha asegurado el ponente de la resolución, el socialista portugués, Pedro Marques.

Así la cosas, de lado de los Verdes, el diputado de ERC, Jordi Solé, ha cuestionado que no haya "otra respuesta posible" a Hamás que una "carnicería" en Gaza que ha costado la vida a más de 20.000, lo que representa el 1 por ciento de la población. Igualmente ha pedido dirimir en la justicia internacional los crímenes de guerra que se estén pudiendo cometer en la Franja.

Mientras, el eurodiputado de IU, Manu Pineda, ha denunciado el "divorcio" entre las sociedades europeas y sus representantes a la hora de parar los pies a Israel, insistiendo en que resulta "increíble" seguir hablando de operación militar en Gaza cuando se produce un "genocidio" que ha acabado con más de 24.000 personas en 100 días.