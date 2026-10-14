El ex primer ministro de Malasia ve denegado el aplazamiento de una condena y regresará a la cárcel en 2028

Archivo - El ex primer ministro de Malasia Najib Razak - Chong Voon Chung / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Malasia ha rechazado la solicitud del ex primer ministro Najib Razak, ahora mismo bajo arresto domiciliario, de retrasar su condena de 15 años de cárcel por corrupción, lo que implica que tendrá que regresar a prisión una vez concluya su condena de seis años por otro caso en agosto de 2028.

El Tribunal Superior de Kuala Lumpur ha denegado la petición del ex primer ministro, de 73 años, de aplazar la ejecución de la pena impuesta por cargos de abuso de poder y blanqueo de dinero por más de 2.000 millones de ringgit (unos 440 millones de euros) relacionados con 1MDB, por el que está encarcelado desde agosto de 2022 y que provocó la caída de su partido.

La jueza Noor Ruwena Nurdin así lo ha decidido al desestimar los problemas médicos planteados por la defensa de Najib a la hora de realizar la solicitud para su cliente. La magistrada ha considerado que el exdirigente ya está recibiendo la atención médica adecuada para las 14 afecciones que padece, entre ellas hipertensión, prediabetes, cardiopatía coronaria y úlcera péptica.

"Tras haber sopesado los intereses del solicitante frente a las consideraciones de interés público, el tribunal no considera que las cuestiones médicas planteadas constituyan circunstancias especiales (...) La solicitud carece de fundamento y, por tanto, queda desestimada", reza el fallo difundido por el portal de noticias Malaysia Kini.

La magistrada ha desestimado asimismo el argumento de los abogados de Najib en cuanto a la "exhorbitante" multa de 50 millones de ringgits (casi 11 millones de euros) que este debía pagar por el caso de corrupción SRC Internacional Sdn Bhd, por el que está cumpliendo una condena reducida de seis años de cárcel.

Las autoridades concedieron el pasado septiembre al ex primer ministro un indulto que le permitía continuar bajo arresto domiciliario el resto de su pena a condición de que abonase dicha multa. De cumplirse ese requisito, podría permanecer bajo arresto domiciliario hasta el 23 de agosto de 2028, pero ahora con esta sentencia, y a la espera de nuevos recursos, Najib deberá volver a la cárcel tras ese plazo.

El alto tribunal condenó en diciembre de 2025 a Najib a 15 años de cárcel, si bien ordenó que tanto esta como la pena de seis años las cumpliera de forma simultánea, lo que significa que este solo tendría que permanecer recluido 15 años por un total de 25 delitos cometidos.