El ex primer ministro de Pakistán Jan denuncia "angustiosas" condiciones carcelarias tras su condena

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan

Archivo - El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan, a través de su equipo legal, ha denunciado este lunes ser víctima de "condiciones angustiosas", propias de las que se aplican a un "terrorista", en la cárcel de Attock, en la que se encuentra desde que fuera condenado este fin de semana por un delito de corrupción.

Así lo ha manifestado su abogado, Naeem Haider Panjotha, tras reunirse con Jan este lunes en la cárcel, donde le han colocado en una habitación, oscura, con un retrete al aire libre, donde se filtra el agua de lluvia, no hay ducha, y con un ventilador como única comodidad, según ha protestado.

"Tiene moscas por la mañana y hormigas por la noche", ha seguido relatando Panjotha a los medios que se congregaban a la salida del presidio, a quienes le ha transmitido que Jan ha querido dejar claro que "nunca aceptará la esclavitud".

Panjotha ha explicado que las autoridades del centro penitenciario han faltado a su palabra al ubicar al ex primer ministro en "instalaciones carcelarias de clase C" y no en las de tipo B como se prometió tras ser enviado a prisión.

A su vez, ha denunciado que no ha sido hasta este lunes, dos días después de su condena por corrupción, cuando han permitido poder reunirse con Jan, a quien querían entregar enseres personales y además de tratar cuestiones legales, que requieren su autorización, informa el diario paquistaní 'Dawn'.

Momentos antes de protestas ante los medios, Panjotha presentó una petición para trasladar a Jan a mejores instalaciones y permitir que pueda reunirse con mayor asiduidad con sus representantes legales, compañeros de partido, familiares y su médico personal.

El sábado un tribunal paquistaní condenó a tres años de cárcel a Jan y a pagar una multa de 100.000 rupias (unos 1.100 euros) por un delito de corrupción relacionado con los regalos que recibió mientras ejercía como primer ministro del país entre 2018 y 2022, al considerar que había ocultado detalles de los mismos.