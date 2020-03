El ex viceprimer ministro turco Alí Babacan presentará oficialmente su nuevo partido este miércoles

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alí Bababacan, ex viceprimer ministro de Turquía y antiguo aliado del presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado este lunes que presentará oficialmente su nuevo partido este miércoles, 11 de marzo, en Ankara, la capital del país.

Babacan, que dejó hace unos meses el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP), ha registrado la nueva formación, Partido Progreso y Democracia (DEVA), ante el Ministerio de Interior, según ha informado el diario local 'Hurriyet'.

"La necesidad hoy es hacer de Turquía un país en el que valga la pena vivir, basado en valores universales y reavivando los principios fundamentales de libertad, democracia y justicia", ha aseverado antes de recalcar que "esto no es posible con el actual Gobierno".

Así, ha expresado que es "imposible traer prosperidad al país mediante el entendimiento político actual". Babacan fue miembro de los gobiernos del AKP entre 2002 y 2015. Su último cargo fue el de viceprimer ministro y estuvo al frente de la política económica.

Tal y como ha advertido, las "políticas del miedo" están dominando la política turca. "Vamos a presentar nuestro programa el próximo 11 de marzo. El primer capítulo es sobre la libertad de la prensa. Ante la ausencia de la libertad de prensa no se puede hablar de los problemas. No es posible que un país resuelva sus problemas si no puede abordarlos", ha afirmado.

En relación con Erdogan, Babacan ha destacado que se centrará en los problemas de Turquía y no en los de sus individuos. "Es verdad que seríamos rivales, pero seremos los rivales de todos los partidos políticos. Nuestro objetivo no es solo ese partido y su movimiento de base. Lanzaremos un movimiento político 'mainstream'", ha aclarado.

A Babacan se le relaciona con el expresidente Abdulá Gul, que también rompió sus lazos con Erdogan en 2014. "Abulá Gul y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo. Le conocía incluso antes de que mi carrera política comenzara, fue él quien me introdujo en este mundo", ha apuntado el exmandatario, que ha indicado que Gul les brindó apoyo cuando fue necesario.

Aunque Erdogan ha advertido a los miembros de su formación de que los que se bajen "del tren" no volverán, las críticas al AKP y a sus políticas han ido aumentando desde la derrota en las elecciones locales de Estambul, la ciudad más importante del país.

Una escisión podría provocar un importante daño en el AKP, que depende de una alianza con un partido nacionalista para contar con mayoría en el Parlamento. Está previsto que las próximas elecciones tengan lugar en 2023.