El exministro británico para el Brexit insta a "reiniciar" las conversaciones con la UE

Publicado 19/09/2018 9:52:23 CET

LONDRES, 19 Sep. (Reuters/EP) -

Las negociaciones entre el Gobierno de Reino Unido y la Unión Europea necesitan "reiniciarse", en opinión del exministro británico para el Brexit, David Davis, que dimitió este verano por sus discrepancias con las directrices marcadas por la primera ministra, Theresa May.

"Creo que llegaremos a un punto en el que (May) no será capaz de aceptar lo que ofrecen, en el que ellos no serán capaces de aceptar lo que ella ofrece y tendrá que haber algún tipo de reinicio", ha declarado Davis este miércoles a la radio de la BBC.

No obstante, Davis ha dejado claro que no votará en contra de los actuales planes de la primera ministra para fijar la futura relación entre Londres y Brsuelas, después de que en la última semana se haya fraguado una especie de rebelión interna contra May.

El texto para la salida de Reino Unido de la UE está acordado al 80 por ciento, pero varias cuestiones siguen encalladas, como la relativa al futuro de la frontera en Irlanda. El plazo para la ruptura expira en marzo de 2019, cuando se cumplirán dos años desde que Londres notificó formalmente su deseo de salirse del bloque comunitario.