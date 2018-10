Un exsubdirector de campaña de Trump espeta a un analista negro en Fox "estás mal de tu azotea de recoge algodón"

Actualizado 24/06/2018 19:48:50 CET

El comentarista David Bossie, antiguo subdirector de la campaña presidencial de Donald Trump, ha pronunciado un insulto racista contra un comentarista de raza negra, Joel Payne, durante un programa de la cadena Fox News.

En un debate sobre los calificativos de "nazis" o "racistas" aplicados a los seguidores de Trump y a su política migratoria por ciertos sectores, Bossie se refiere al exdirector de la CIA, el Michael Hayden, quien publicó una foto del campo de exterminio nazi de Auschwitz para argumentar que los conservadores reconocen el Holocausto.

"Michale Hayden ha publicado una foto de Auschwitz", ha destacado Bossie. El comentarista considerado afín al Partido Demócrata Joel Payne responde con sarcasmo: "sí, el liberal Michael Hayden, el liberal gritón Michael Hayden", a lo que Bosse responde con su exabrupto racista: "estás mal de tu azotea de recoge algodón".

Payne se lo reprocha de inmediato: "¿Azotea de recoge algodón? Hermano, déjame decirte algo. Tengo familares que recogieron algodón y no voy a permitirte atacarme así en televisión". Bossie responde con incredulidad: "¿Atacarte?" y prosigue acusando a Payne de estar "mal de la azotea".

El moderador, Ed Henry, cortó entonces el debate y tras la publicidad expresó que aunque no sabía la intención de Bossie con su frase, es evidente que "ofendió claramente" a Payne. "Quiero dejar claro que Fox News y este programa y yo mismo no estamos de acuerdo con esa frase en concreto. Es evidentemente ofensiva. Estos debates son intensos, pero está mal. Queremos debates honestos y con espíritu, pero no frases así", ha argumentado.

El propio Bossie se ha disculpado a través de su cuenta en Twitter: "Durante el acalorado debate hoy en Fox & Friends debería haber elegido con más cuidado mis palabras y no haber usado esa frase ofensiva. Pido perdón a Joel Payne, a Fox News y a sus espectadores", ha explicado.

