Extrabajadores siderúrgicos bloquean el acceso al aeropuerto de Génova, en Italia

Los trabajadores y los sindicatos de Ilva protestan contra la decisión de cerrar la planta, Génova, 12 de octubre de 2026. - Aleandro Biagianti / Agf / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de manifestantes, antiguos trabajadores de la empresa siderúrgica italiana Ilva, ha bloqueado a primera hora de este lunes el acceso al aeropuerto de Génova, en el noroeste de Italia, en el marco de las protestas que se viven en todo el país y que se han saldado con importantes altercados en ciudades como Milán.

"Debido a la manifestación que se está celebrando, el acceso a los controles de seguridad queda suspendido temporalmente", ha señalado el propio aeropuerto de Génova en un mensaje respecto a las protestas vividas en la infraestructura, sin que por el momento se haya informado de grandes alteraciones en el tráfico aéreo.

Según informa el diario italiano 'La Stampa', los trabajadores de la planta de Cornigliano, uno de los barrios que conforman Génova, marcharon hacia el aeropuerto. "Nos están obligando a tomar medidas, y las vamos a tomar , para que quede bien claro. Porque en este país, si los problemas no estallan, no se hace nada", ha declarado Armando Palombo, portavoz de la Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM, por sus siglas en italiano) en declaraciones recogidas por el citado medio.

Esta protesta surge a raíz de la demanda de indemnizaciones por despido de los antiguos comisionados de Ilva, pero se suma a la ola de manifestaciones que vive Italia después de que las protestas juveniles por el encarecimiento de la vida acabara con graves disturbios, vandalismo y saqueos en el centro de Milán tras las movilizaciones convocadas en esta ciudad y otras del país, como Turín o Bolonia que se saldaron con más de 200 detenidos.

Por otro lado, camioneros han bloqueado carreteras durante la madrugada en protesta por el precio del combustible, lo que aumenta la tensión en la red de transporte. Así, se han producido cierres en el acceso a la autopista A1 que une Milán y Nápoles con retenciones en distintos puntos provocadas por los transportistas.

MELONI CONVOCA REUNIÓN DE EMERGENCIA

En este contexto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha convocado para esta mañana una reunión de emergencia para evaluar "nuevas medidas contra quienes se aprovechan de las manifestaciones legítimas para sembrar la violencia y el caos".

En una publicación en redes sociales tras las dos jornadas de violencia que han sacudido al país, la dirigente italiana ha subrayado que el Estado "no es un concepto abstracto" sino que está formado por personas que "con coraje y sentido del deber, permanecen en su lugar cuando otros eligen la violencia".

En este sentido, ha ensalzado a las fuerzas del orden en medio de las escenas de violencia y al jefe de la Policía italiana, Angelo De Simone, quien se ha convertido en un símbolo de resistencia ante los altercados al dirigir la actuación policial con la cara ensagrentada tras resultar heridos en los incidentes.

También expresó su solidaridad con las fuerzas policiales que "han tenido que hacer frente a la violencia de delincuentes que, incluso a través de grupos organizados, se aprovechan de las manifestaciones para buscar el conflicto ".