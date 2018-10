Felipe González asegura que a Europa le harán falta millones de refugiados para 2050

Publicado 23/11/2015 21:41:52 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado este lunes su temor por el posible auge de las formaciones populistas en Europa a raíz de la crisis de refugiados y ha asegurado que los millones de personas que han huido de Oriente Próximo y Asia serán necesarias en un futuro para los países europeos.

Según González, vamos a incurrir en una postura contradictoria porque ahora los líderes europeos están discutiendo como repartir a los 170.000 refugiados y de aquí a 2050 vamos a querer "20 millones de inmigrantes" que huyen de la guerra, para mantener "nuestra seguridad social, nuestro sistema productivo, nuestro desarrollo, para rejuvenecer la sociedad, para tantas cosas", ha destacado González.

Unos 800.000 refugiados han llegado al continente en 2015 huyendo de los conflictos en Oriente Próximo, Asia Central y África y se espera que para finales de año la cifra supere el millón. No obstante, el exmandatario ha asegurado que el dato asciende hasta los diez o doce millones de personas si tenemos en cuenta aquellos que están de camino o a la espera de poder emprenderlo.

El exlíder socialista ha criticado que se cuestione la capacidad de gobernabilidad de la canciller alemana, Angela Merkel, por su política de bienvenida de los refugiados, ya que asegura que ha hecho frente a una crisis humanitaria, una de la pocas veces que ha actuado según los valores supranacionales de la UE, ha destacado.

Asimismo, González ha subrayado que el "movimiento antiinmigración más fuerte de Alemania y, posiblemente de toda Europa", Pegida, se encuentra en la localidad de Dresde, donde apenas hay un "uno por ciento de población extranjera".

El expresidente también ha sostenido que "la pobreza es más flexible para acoger refugiados que la riqueza" y ha aclarado que no se trata de una cuestión de "egoísmo". "Donde no hay servicios de salud o de educación universal, prestaciones para todos --porque no hay recursos, son países que tienen 3.000 o 4.000 dólares de renta per cápita--, si vienen un millón más (de personas), aunque hay una población de cuatro o cinco millones, son mucho más flexibles", ha asegurado González.