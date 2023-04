El fiscal del distrito de Manhattan: "No normalizaremos una conducta criminal grave"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha asegurado este martes que no se normalizará una "conducta criminal grave" después de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se haya declarado no culpable de un total de 34 cargos penales por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

"No importa quién sea: no podemos y no normalizaremos una conducta criminal grave", ha afirmado en rueda de prensa, agregando que, en virtud de los cargos, el expresidente violó presuntamente la ley del estado de Nueva York, según ha informado la cadena CNN.

Asimismo, Bragg ha indicado que los participantes en el presunto "esquema" en el que participaba Michael Cohen, el exabogado de Trump, sabían que los pagos a unas tres personas que tenían información negativa sobre Trump, entre ellos la actriz porno, eran "ilegales".

Durante la audiencia, la acusación ha alegado que el soborno a Daniels formaba parte de un plan para suprimir cualquier información negativa que dañara su campaña para las elecciones de 2016. "Le dio instrucciones (a Cohen, el exabogado del expresidente) de que si podía retrasar el pago hasta después de las elecciones", ha precisado.

Trump fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.