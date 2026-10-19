La Fiscalía de EEUU emite una orden de detención contra el expresidente de Cuba Raúl Castro

Archivo - Raúl Castro - John Pendygraft / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han emitido este lunes una orden de detención contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, un incidente que se saldó con la muerte de tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

"Nuestra oficina ha conseguido una orden de detención estatal contra el dictador comunista Raúl Castro, acusándole de conspiración para cometer asesinato en primer grado", ha anunciado el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

El fiscal ha asegurado que Castro, imputado por el mismo asunto el pasado mayo, "ordenó el asesinato premeditado y sancionado por el Estado de cuatro ciudadanos de Florida a sangre fría". "Florida nunca dejará de exigir que se rindan cuentas por la muerte de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr", ha agregado.