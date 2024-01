Francia y Jordania entregan ayuda humanitaria por vía aérea a la Franja de Gaza

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia y Jordania han anunciado haber entregado ayuda humanitaria por vía aérea sobre la Franja de Gaza, cuya población atraviesa una situación "crítica" debido a los continuos ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Así lo ha confirmado el presidente francés, Emmanuel Macron, en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, donde ha compartido un vídeo del momento en el que uno de los contenedores cargados de ayuda humanitaria es lanzado desde un avión.

"La situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica. En un contexto difícil, Francia y Jordania han enviado ayuda humanitaria por vía aérea para la población y aquellos que los asisten", ha manifestado el presidente Macron.

The humanitarian situation in Gaza remains critical. In a difficult context, France and Jordan provided aid by air to the population and to those assisting them. pic.twitter.com/RXQYgPa9Ep