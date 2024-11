Gallant asegura que una "oscuridad moral" se ha adueñado de Israel tras ser cesado como ministro de Defensa

Archivo - El destituido ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant - Shachar Yurman/GPO/dpa - Archivo

Cita el reclutamiento de ortodoxos, la liberación de rehenes y la creación de una comisión sobre el 7 de octubre como puntos de tensión

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El destituido ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, ha asegurado este martes que una "oscuridad moral" se ha adueñado del país tras ser cesado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en medio de los enfrentamientos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza y con el partido-milicia chií libanés Hezbolá en Líbano.

Gallant ha explicado que ha sido destituido del cargo por sus diferencias con Netanyahu con respecto al reclutamiento de los ultraortodoxos, la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza y la creación de una comisión para investigar los fallos de las autoridades durante los ataques del 7 de octubre por parte de las milicias palestinas.

"No hay y nunca habrá expiación por abandonar a los rehenes. Se convertirá en una marca de Caín en la frente de la sociedad israelí y para los que están en este camino equivocado", ha subrayado en una comparecencia, agregando que existe un "deber moral y ético" de traer a los secuestrados a casa.

Asimismo, ha criticado la ley "discriminatoria y corrupta" sobre el reclutamiento de los ortodoxos, mientras que también ha defendido la necesidad de llegar a la "verdad" con una comisión que permita entender lo que sucedió el 7 de octubre para que se pueda aprender de los errores militares, políticos y de seguridad.

El ya exministro de Defensa, que no ha citado a Netanyahu durante su comparecencia, ha indicado que su única misión durante su mandato ha sido querer lograr la "victoria" en su lucha con Hamás, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Gallant ha finalizado con un emotivo saludo militar a los familiares de los muertos, los heridos, los discapacitados, los secuestrados, así como los militares israelíes desplegados debido a la ofensiva contra Hamás y contra Hezbolá.

La oficina del primer ministro ha indicado más tarde que Netanyahu ha hablado con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Herzi Halevi; Ronen Bar, que está al frente del Shin Bet, la Inteligencia israelí y el director del Mossad, David Barnea.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha subrayado en un mensaje en la red social X que "lo último que el Estado de Israel necesita ahora es una agitación y una ruptura en medio de la guerra". "La seguridad del Estado de Israel debe estar por encima de todas las consideraciones", ha asegurado, sin nombrar a Gallant o a Netanyahu.

"No debemos retroceder hacia el abismo. Los enemigos de Israel sólo esperan una señal de debilidad, desintegración o división", ha sentenciado, agregando que "la guerra aún continúa" y que "los objetivos aún no se han logrado por completo".

La destitución de Gallant es un asunto que llevaba rondando varias semanas en la política israelí debido a sus diferencias con Netanyahu. El titular de Defensa ha sido más propenso a alcanzar acuerdos con Hamás para culminar con la liberación del cerca de centenar de rehenes que aun tiene bajo custodia en Gaza, mientras que el resto del Gabinete aboga por una posición más beligerante.

Asimismo, el ya exministro había asegurado esta tarde que este sector de la población debía cumplir con el servicio militar en vista de las necesidades del Ejército, si bien Netanyahu se encuentra en una posición complicada, pues su gobierno se sustenta en el apoyo de formaciones ultraortodoxas.