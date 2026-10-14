El Gobierno de EEUU recurre nuevamente el acceso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

Donald Trump atiende a la prensa en la Casa Blanca - Christy Bowe / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración Trump ha presentado este miércoles un recurso contra la orden emitida en la víspera por un juez federal restableciendo el acceso a la Casa Blanca de los periodistas de las cadenas CNN y MS NOW, así como del portal Politico, mientras estos continúan con su demanda contra el Ejecutivo por el veto impuesto por el presidente Donald Trump a mediados del pasado septiembre.

El Departamento de Justicia han presentado un escrito para impugnar la resolución del juez de distrito Tim Kelly, que impedía a las autoridades estadounidenses continuar con su prohibición de acceso a estos redactores mientras durara el proceso judicial.

Kelly, nombrado por Trump durante su primer mandato, adoptó esta medida cautelar al considerar que las declaraciones del presidente --que suele referirse a los medios como "información falsa"-- evidencian una represalia y una "discriminación por motivos de opinión" inconstitucional.

"El presidente Trump probablemente prohibió a los demandantes el acceso a la Casa Blanca porque cree que sus informaciones son generalmente inexactas y sesgadas contra él", reza el fallo.

El magistrado rechazó asimismo la postura del Departamento de Justicia, que durante el proceso intentó justificar la prohibición alegando motivos de seguridad nacional, al considerar que "no hay pruebas" de que Trump tomara la decisión basándose en esos motivos "desde el principio".

La disputa supone una escalada en la lucha en curso por la libertad de prensa bajo el mandato de Trump, anunció la prohibición el 18 de septiembre en redes sociales, mientras que los tres medios alegan que no fueron informados de ello hasta cuatro días después.

Kelly, que ya levantó temporalmente la prohibición en septiembre mientras valoraba si imponer una orden de carácter más duradero, juzgó un caso similar en 2018, cuando la CNN presentó una demanda después de que la Casa Blanca revocara las acreditaciones de su excorresponsal Jim Acosta.