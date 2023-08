El Gobierno libio suspende a su ministra de Exteriores por reunirse con su homólogo israelí

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Libia, Abdulhamid Dbeibé, ha suspendido de sus funciones a su propia ministra de Exteriores, Najla Mangush, por mantener una reunión en Italia con su homólogo israelí, Eli Cohen, a pesar de que las relaciones entre ambos países son inexistentes porque Libia no reconoce al Estado de Israel y es férreo aliado de la causa palestina.

La noticia de la reunión, adelantada por el Gobierno israelí, ha generado una ola de críticas entre las diversas instituciones libias y fuertes protestas que se están aproximando a la capital, Trípoli.

Protests in Bani Walid south of Tripoli against the meeting held in #Italy between Libya’s #GNU Foreign Minister and #Israeli counterpart.



The #Libya Update pic.twitter.com/KggmwbXMDM